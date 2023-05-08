В Украине выходным днем теперь будет только 8 мая, 9-е останется праздничным, однако без дополнительного уик-энда.

В эфире телемарафона заместительница главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сказала, что на 8 мая — в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов украинцы будут отдыхать, но лишь после победы.

Напоминает, во время военного положения все дополнительные выходные дни на праздники отменяются.

— После победы Украины в полномасштабной войне с РФ и после окончания военного положения, выходным днем будет именно 8 число, — отметила Кравчук.

Об этом также говорится в объяснительной записке к соответствующему законопроекту №9278 о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Напомним, в Украине появился новый праздник. Теперь 9 мая наша страна будет отмечать День Европы вместе с другими государствами Европейского Союза. Соответствующий указ уже подписан. Ранее этот праздник мы отмечали в третью субботу последнего весеннего месяца.

9 мая украинцы чествовали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести его на 8 мая.