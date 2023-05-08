В Україні вихідним днем тепер буде тільки 8 травня, 9-те залишиться святковим, проте без додаткового вікенду.

В ефірі телемарафону заступниця глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук сказала, що на 8 травня – на День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – українці відпочиватимуть, але лише після перемоги.

Нагадує, під час воєнного стану всі додаткові вихідні дні на свята скасовуються.

– Після перемоги України в повномасштабній війні з РФ і після закінчення воєнного стану, вихідним днем буде саме 8 число, – зазначила Кравчук.

Про це також ідеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту №9278 про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Нагадаємо, в Україні з’явилося нове свято. Тепер 9 травня наша країна відзначатиме День Європи разом із іншими державами Європейського Союзу. Відповідний указ уже підписано. Раніше це свято ми відзначали в третю суботу останнього весняного місяця.

9го українці вшановували День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак президент України Володимир Зеленський запропонував перенести його на 8 травня.