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9 травня більше не буде в Україні вихідним днем – на коли його перенесли

8 Травня 2023, 16:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна вихідний 8 травня
Джерело: Unsplash

В Україні вихідним днем тепер буде тільки 8 травня, 9-те залишиться святковим, проте без додаткового вікенду.

В ефірі телемарафону заступниця глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук сказала, що на 8 травня – на День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – українці відпочиватимуть, але лише після перемоги.

Нагадує, під час воєнного стану всі додаткові вихідні дні на свята скасовуються.

– Після перемоги України в повномасштабній війні з РФ і після закінчення воєнного стану, вихідним днем буде саме 8 число, – зазначила Кравчук.

Про це також ідеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту №9278 про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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Нагадаємо, в Україні з’явилося нове свято. Тепер 9 травня наша країна відзначатиме День Європи разом із іншими державами Європейського Союзу. Відповідний указ уже підписано. Раніше це свято ми відзначали в третю суботу останнього весняного місяця.

9го українці вшановували День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак президент України Володимир Зеленський запропонував перенести його на 8 травня.

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Вихідні День пам’яті та примирення
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