С сегодняшнего дня 8 мая официально сделали выходным днем и Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №9278.

За проголосовали 317 депутата, против — 1.

Заместитель председателя депутатской фракции Слуга народа Евгения Кравчук в Facebook назвала такое решение парламента историческим.

— Это решение не только об исторической справедливости, но и ментальный водораздел с рашистами и отказ от постсоветской идентичности. Каждой минутой борьбы мы утверждаем свой целостный, всеобъемлющий европейский выбор, — отметила она.

Напомним, ранее в Украине 8 мая праздновали День памяти и примирения, а 9-го — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский предложил отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9-го праздновать вместе с другими странами День Европы.