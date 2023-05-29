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8 мая в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом: будет ли выходной

29 мая 2023, 16:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Україна вихідний 8 травня
Источник: Unsplash

С сегодняшнего дня 8 мая официально сделали выходным днем и Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №9278.

За проголосовали 317 депутата, против — 1.

Заместитель председателя депутатской фракции Слуга народа Евгения Кравчук в Facebook назвала такое решение парламента историческим.

— Это решение не только об исторической справедливости, но и ментальный водораздел с рашистами и отказ от постсоветской идентичности. Каждой минутой борьбы мы утверждаем свой целостный, всеобъемлющий европейский выбор, — отметила она.

Напомним, ранее в Украине 8 мая праздновали День памяти и примирения, а 9-го — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский предложил отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9-го праздновать вместе с другими странами День Европы.

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Вихідні День пам’яті та примирення
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