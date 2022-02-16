Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская запустили челлендж по случаю нового государственного праздника — Дня единения.

Для того чтобы принять участие и поддержать Украину нужно:

Сделать фото или записать видео с флагом Украины. Добавить хештег #UAразом и опубликовать. Отметить человека, которому хотите передать челлендж.

Президент отметил, что День единения – это важный праздник для каждого украинца, независимо от места жительства или языка общения.

– Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за Динамо или Шахтер, а вместе за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе верят в Украину!

Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе — творят Украину не словами, а делами! – написал Зеленский.

Напомним, что указ о праздновании Дня единения президент Владимир Зеленский подписал 14 февраля. Глава государства призывает в этот день вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Согласно указу сегодня будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, а дипломатические учреждения Украины за рубежом проведут имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку украинцев.