Новый год — особенный сказочный праздник, заставляющий даже самых ярых скептиков верить в чудеса. В эту долгожданную ночь не забудьте поздравить своих близких и родных, чтобы сделать свой небольшой вклад в удивительную атмосферу. Факты подготовили для вас несколько вариантов коротких поздравлений, чтобы вы смогли порадовать дорогих вам людей.

Иногда мы хотим сказать так много всего, использовав лишь несколько предложений. Краткие стихи или поздравления в прозе — лучший вариант, который точно понравится человеку, который получит такое сообщение:

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От всего сердца поздравляю с Новым 2022-м годом! Пусть он будет ярким и наполненным положительными эмоциями и искренним смехом. Наслаждайтесь каждым мгновением и будьте здоровы, несмотря на пандемию!

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Трещат от пищи и воды,

Новогодние столы,

Тигра год летит к нам быстро,

Принесет он смех всем чистый!

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Как услышишь звон бокалов,

Вспышки фотоаппаратов,

Готовься, дорогой мой друг,

Встречать гостей и всех подруг

С Новым годом Тигра!

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С Новым годом! Желаю плакать только от радости, пьянеть только от безумной любви и уставать не от работы, а от насыщенных дней с близкими!

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В Новый год я вам желаю,

Благ всех, мира чрезвычайно,

Быть здоровыми, любить,

Слезы счастья часто лить!

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Пусть в этом году тебя преследуют удача и вдохновение! Пусть в 2022 году радость, любовь и здоровье станут твоими верными спутниками!

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Желаю, чтобы год Тигра начался с искренней радости и ею же закончился! Улыбайся все 525 600 минут 2022-го года!

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Да будет год этот волшебным,

А настроение совершенным,

Пусть принесет он много денег

Ну и здоровья полный веник!

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Хочу пожелать в Новом году почаще отдыхать, больше зарабатывать и меньше плакать!

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Пусть 2022 год станет новой увлекательной главой невероятной книги твоей жизни. Желаю прожить эти 365 дней счастливо и ярко, чтобы было о чем вспоминать потом!

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Пусть душа сама поет,

Год пусть радость лишь несет,

С годом Тигра поздравляю,

Всего доброго желаю!

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С Новым годом! Желаю утонуть в море положительных эмоций вместе со всеми вашими близкими! Будьте счастливы!

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Желаю тебе в этом году стать настоящим примером своей семьи, лидером на работе и верным другом. У тебя обязательно все получится, пусть главный символ года будет оберегать тебя!

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Искренне желаю ласки,

Мира, и добра, и счастья!

Пусть к вам в этот новый год,

Вдохновение придет!

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В окна Санта к нам стучится,

Скоро счастье все случится,

Мы все веселый хоровод,

Будем кружить весь этот год!

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Символ грядущего года — Водяной Тигр. На этот раз следует очень ответственно отнестись к празднованию главного праздника зимы, ведь угодить царю зверей — дело непростое. Еда на новогоднем столе должна быть изысканной, разнообразной и вкусной, а вот одежду лучше выбрать попроще. Капризный зверь не любит слишком ярких цветов и может разозлиться.

Желаем вам благополучно провести новогоднюю ночь и весь год! Будьте здоровы, поздравляйте родных и разделяйте свою радость с другими!