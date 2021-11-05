Популярная певица Светлана Лобода рассказала об обязательных пунктах в ее райдере, а также об очень важном для нее человеке. Знаменитость поделилась подробностями во время интервью Маше Ефросининой.

По словам певицы среди обязательных условий есть увлажнитель воздуха. Светлана добавила, что в этом списке также есть носки.

— В райдере мы постоянно просим носки. У нас большая команда мужчин, и подобное требование уже давно повелось. Организаторы часто смеются с этого пункта, но носки нам часто бывают полезными — я их забираю себе домой, — смеется Лобода.

Певица также рассказала, что этот вид одежды ей нужен всегда — она его не стирает, а просто выбрасывает.

Еще один обязательный пункт в списке — разнообразие чая. Певица предпочитает черный и мятный — для нее это необходимость.

— Черный я пью перед концертом, чтобы взбодриться, а мятный — чтобы успокоиться после выступления, — рассказала о своих ритуалах Светлана.

Певица добавила, что за бытовой райдер отвечает ее очень близкий человек, администратор и помощник — Людочка.

Лобода также поделилась интересной историей — много лет назад, эта девушка была ее поклонницей, и приходила на все съемки с цветами и едой, кормя певицу.

— Со временем я взяла эту девочку на работу как администратора, и думала, что она будет помогать со всякими вопросами. А сейчас это человек, без которого я не могу жить. Людочка — это человек, который решает все мои вопросы. Я ее очень люблю и ценю, — рассказала о своих чувствах Светлана.

Напомним, что в конце октября певица появилась на подиуме в свадебном платье под марш Мендельсона. Звезда попробовала себя в роли модели на показе грузинского модельера Бичоллы Тетрадзе. Стоит заметить, что в показе участвовали не профессиональные модели, а музы и подруги дизайнера Бичоллы.