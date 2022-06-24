С 22 июня все украинцы в очередной раз объединились ради очень важного дела — сбора средств на три ударных беспилотника Bayraktar для Воздушных сил ВСУ. Проект Народный Байрактар организовал благотворительный фонд Сергея Притулы.

За первые сутки было собрано 366 млн грн из нужных 500 млн грн. Украинцы в очередной раз доказали, что мы готовы делать все ради победы в полномасштабной войне, которую развязала РФ, и даже отдавать свои сбережения. Граждане нашей страны не отчаиваются, а даже шутят по этому поводу, а также гадают — на что будет следующий сбор Притулы, ведь Bayraktar, купленные за общие деньги — высокий уровень.

Факты ICTV собрали мемы украинцев о донатах Сергею Притуле на Bayraktar.

Сейчас смотрят

Даже в столь сложное время украинцы находят место юмору, поскольку без него нельзя. Это еще раз доказывает, что дух нашей нации — не под силу рашистам. Единственное, что им остается — бежать с нашей земли.