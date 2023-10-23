Бывшая ассистентка спортсмена Дэвида Бекхэма Ребекка Лус, с которой ему приписывали роман, рассказала, что футболист изменял жене не только с ней.

По словам Ребекки, она бы молчала, если бы не документальный сериал Бекхэм, в котором вновь затронули тему их романа. Отношения между ними якобы были в 2003 году. Лус не ожидала, что спустя 20 лет это вновь сплывет и Дэвид заговорит об этом, несмотря на то, что никаких подробностей футболист раскрывать не стал.

— Он жалеет только себя, а должен взять ответственность. Делает из себя жертву, а меня заставляет выглядеть лгуньей. Статьи в прессе были ужасные, но они были правдивые. Он сам принес страдания жене. Лучше бы просто сказал, что было тяжелое время, но не хочет об этом вспоминать. Тогда я бы ничего не говорила. Но он выставил все так, будто виновата только я, а он ни при чем, — объяснила Ребекка.

Лус сказала, что тогда Дэвид сам проявил к ней интерес. Кроме того, она заявила, что была не единственной женщиной, с которой футболист изменял Виктории Бекхэм.

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Говорит, на одной из вечеринок Криштиану Роналду она застала Дэвида с лежащей в постели моделью. Тогда для нее это стало неожиданностью, ведь их роман был в самом разгаре. Признается, чувствует вину за те времена.

Сейчас Ребекка живет в Норвегии, куда переехала ради супруга. У них двое сыновей.

Напомним, в документальном сериале Дэвид и Виктория Бекхэм впервые прокомментировали вероятную измену футболиста. Спортсмен якобы сблизился со своей помощницей, когда находился в Испании и играл за Реал Мадрид.

Виктория Бекхэм сказала, что это был самый трудный период в их жизни. Сам Дэвид признается, до сих пор не понимает, как они пережили этот кризис. Факт предательства он не подтвердил.