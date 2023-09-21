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Премьера уже скоро. Вышел трейлер документального сериала о Дэвиде Бекхэме

21 сентября 2023, 20:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дэвид Бекхэм
Источник: Depositphotos

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер документального сериала Бекхэм. Лента расскажет об известном английском футболисте Дэвиде Бекхэме.

Всего ожидается четыре серии. Дата выхода запланирована на 4 октября 2023 года.

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В документальном сериале покажут путь Дэвида Бекхэма к славе, а также его личную жизнь, в том числе и начало отношений с супругой Викторией.

Из ролика можно понять, что ее менеджер в то время советовал ей держать их отношения в секрете, поскольку она уже была мировой звездой. На тот момент будущая жена футболиста была участницей группы Spice Girls.

Также в трейлере Бекхэм говорит, что никогда хорошо в школе не учился и единственное, что он хотел — играть в футбол.

В сериале покажу много архивных кадров из жизни 48-летнего Дэвида, которые зрители ранее не видели.

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