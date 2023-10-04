Известные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм впервые заговорили о периоде, когда футболиста обвинили в измене. Спортсмену приписывали роман с помощницей Ребеккой Лус в 2003 году.

Непростую тему супруги затронули в документальном сериале Бекхэм, в котором рассказывается о жизни футболиста. До сих пор точно неизвестно, была ли измена, Дэвид и Ребекка якобы сблизились, когда он находился в Испании и играл за Реал Мадрид.

По словам Виктории, это был самый сложный период в ее жизни и она перестала чувствовать, что они с Бекхэмом пара.

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— Мы были друг против друга, если быть совсем честным. До Мадрида иногда было такое ощущение, что мы против всех других, но мы были вместе и мы были связаны. Но когда мы были в Испании, было ощущение, будто и друг друга у нас нет. И это грустно. Я даже передать вам не могу, насколько это было тяжело. И как это повлияло на меня, — со слезами на глазах сказала Виктория.

Сам Дэвид признался, что до сих пор не понимает, как они пережили кризис в отношениях в 2003 году. Между тем они понимали, что им нужно спасти семью. На тот момент у супругов уже было двое сыновей — Бруклин и Ромео.

Ранее мы публиковали трейлер документального сериала о Дэвиде Бекхэме от Netflix. Он состоит из четырех серий. Премьера сериала — 4 октября.