Колишня асистентка спортсмена Девіда Бекхема Ребекка Лус, з якою йому приписували роман, розповіла, що футболіст зраджував дружині не тільки з нею.

За словами Ребекки, вона б мовчала, якби не документальний серіал Бекхем, у якому знову торкнулися теми їхнього роману. Стосунки між ними нібито були у 2003 році. Лус не очікувала, що через 20 років це знову спливе і Девід заговорить про це, незважаючи на те, що ніяких подробиць футболіст розкривати не став.

– Він жаліє тільки себе, а має взяти відповідальність. Робить із себе жертву, а мене змушує мати вигляд брехухи. Статті в пресі були жахливі, але вони були правдиві. Він сам завдав страждань дружині. Краще б просто сказав, що був важкий час, але не хоче про це згадувати. Тоді я б нічого не говорила. Але він виставив усе так, ніби винна тільки я, а він ні до чого, – пояснила Ребекка.

Лус сказала, що тоді Девід сам виявив до неї інтерес. Крім того, вона заявила, що була не єдиною жінкою, з якою футболіст зраджував Вікторію Бекхем.

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Каже, на одній із вечірок Кріштіану Роналду вона застала Девіда з моделлю в ліжку. Тоді для неї це стало несподіванкою, адже їхній роман був у самому розпалі. Зізнається, відчуває провину за ті часи.

Зараз Ребекка живе в Норвегії, куди переїхала заради чоловіка. У них двоє синів.

Нагадаємо, у документальному серіалі Девід і Вікторія Бекхеми вперше прокоментували ймовірну зраду футболіста. Спортсмен нібито зблизився зі своєю помічницею, коли перебував в Іспанії та грав за Реал Мадрид.

Вікторія Бекхем сказала, що це був найважчий період у їхньому житті. Сам Девід зізнається, досі не розуміє, як вони пережили цю кризу. Факт зради він не підтвердив.