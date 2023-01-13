В финале романтического реалити Холостяк 2022 Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. Что известно об избраннице Холостяка, читайте в материале.

Биография Екатерины Лозовицкой достаточно насыщенная. Известно, что 26-летняя фотомодель родом из Киева.

Модельный бизнес рано сделал Катю самостоятельной – уже с 15 лет она жила сама. По словам девушки, тогда она три месяца училась в школе, сдавала экзамены и снова уезжала работать.

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Катя получила юридическое образование в Киевском национальном лингвистическом университете. Также Лозовицкая училась в Испании, где овладела гостиничным менеджментом. Проходила практику в Португалии, а затем в Таиланде.

Родители Екатерины Лозовицкой работают в ЗАГСе. Мама занимается администрированием – общается с новобрачными и предлагает варианты проведения свадьбы. Папа Кати – свадебный оператор.

— У нас в семье очень свадебная тематика: родители работают в ЗАГСе, а я – в свадебной моде.

Катя занималась бальными танцами и во время одного из свиданий даже пыталась научить этому Алекса Топольского.

На проекте Катя неоднократно признавалась, что мечтает открыть кофейню. И даже пригласила Холостяка сняться в рекламном ролике для него.

— У меня есть мечта – открыть свою кофейню. Я люблю выпить кофе, мне нравится сам антураж и атмосфера. Хочу свое кофейное место – что-то домашнее и уютное.

До Холостяка у Кати уже был опыт серьезных отношений – одни длились три года, другие – четыре. Однако, по словам девушки, отношения прекратились, когда она не увидела желания парня реализоваться.

На проекте Холостяк Катя надеялась обрести любовь. Рядом с собой она хотела видеть порядочного и амбициозного мужчину с чувством юмора.

— Я шла на проект с надеждой на то, что встречу на Холостяке человека, который будет моим.

Как сложились отношения Алекса и Кати, и вместе ли они после Холостяка, узнаем уже на пост-шоу 20 января.