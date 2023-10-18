Американскому актеру Алеку Болдуину все же планируют предъявить обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которое случилось на съемочной площадке фильма Ржавчина в 2021 году.

Прокуроры штата Нью-Мексико сняли обвинения с Алека Болдуина в апреле — всего за две недели до начала суда над ним. Однако появились дополнительные факты, которые требуют повторного рассмотрения дела.

Адвокаты Болдуина раскритиковали такое решение следователей.

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— Очень жаль, что ужасная трагедия превратилась в это ошибочное судовое преследование. Мы ответим на любые обвинения в суде, — говорится в их заявлении.

Еще в апреле актер рассказал, что отвел курок пистолета, но не нажал на спусковой крючок. Обвинение с него было снято, поскольку стало известно, что револьвер, из которого последовал выстрел, был модифицирован с использованием нового спускового крючка таким образом, чтобы повысить вероятность осечки.

Затем прокуратура провела судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что выстрел из оружия без нажатия на спусковой крючок был невозможен.

Прокуроры, ведущие дело, считают, что после этих выясненных фактов, будет правильно позволить жюри определить, стоит ли задержать Алека Болдуина для уголовного суда. Прокуратура намерена начать представление своего дела 16 ноября.

Напомним, 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма Ржавчина Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс. Револьер был заряжен настоящими патронами. Также ранение получил режиссер Джоэл Соуза.