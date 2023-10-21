Композитора Денні Ельфмана звинувачують у сексуальному насильстві. Це вже другий такий скандал із музикантом – перший закінчився грошовою виплатою з боку зірки.

Так, нове звинувачення було подано від жінки, яку в судових документах називають Джейн Доу XX. Історія свідчить, що Джейн була 21-річною студенткою, коли познайомилася з 47-річним Денні в Нью-Йоркській кіноакадемії.

Дівчина зазначає, що Ельфман, маючи свій високий статус в індустрії, змушував її роздягатися догола. Джейн тоді слухалася його, адже вважала наставником.

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Також він з нею лягав спати, а потім і зовсім їй заявив, що буде мастурбувати, поки вона спить. Потерпіла заявила, що це відбувалося без її згоди.

Нагадаємо, що влітку 2023 року стало відомо, що композиторка Номі Абаді також звинуватила його в сексуальному насильстві. Щоб закрити це питання, Денні погодився виплатити компенсацію в розмірі $830 тис.

Не тільки на музикантів подають до суду – у жовтні стало відомо, що Алеку Болдвіну буде пред’явлено звинувачення у вбивстві на тлі нових фактів у справі. Усе через револьвер, який мав свої технічні характеристики.