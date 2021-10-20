Злата Огневич поделилась редким видео с мамой

Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Злата Огневич показала свою маму Галину, на которую очень похожа.

Артистка опубликовала серию видео в Instagram-stories, отметив, что давно не показывала маму, а также попросила ее передать привет всем своим поклонникам.

— Мама всем передает привет. Подумала, что мамы давно не было в stories. Мама, ты где была?… Передай привет всем моим подписчикам, — сказала Огневич.

До того, как переехать в столицу, Злата вместе с родителями жила в Крыму. Однако совсем недавно стало известно, что артистка забрала их от туда. Теперь Галина и Леонид живут под Киевом.

Ранее Злата Огневич показала атмосферный осенний образ и заинтриговала своих поклонников. Все дело в подписи под снимком, которую оставила артистка.

Она отметила, что хочет оставить это фото в своем микроблоге на память об особом дне.

Поклонники оценили образ Златы, однако больше обратили внимание на подпись. Кто-то даже предположил, что руку в кармане на снимке звезда держит не просто так.

Сама исполнительница не ответила на провокационные вопросы под публикацией, поэтому поклонникам остается только гадать, чем тот день стал для нее особенным.