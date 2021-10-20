Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персоны

Злата Огневич поделилась редким видео с мамой

20 октября 2021, 17:04 Каріна Зуєва
Злата Огневич
Источник: Злата Огнєвіч

Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Злата Огневич показала свою маму Галину, на которую очень похожа.

Артистка опубликовала серию видео в Instagram-stories, отметив, что давно не показывала маму, а также попросила ее передать привет всем своим поклонникам.

— Мама всем передает привет. Подумала, что мамы давно не было в stories. Мама, ты где была?… Передай привет всем моим подписчикам, — сказала Огневич.

До того, как переехать в столицу, Злата вместе с родителями жила в Крыму. Однако совсем недавно стало известно, что артистка забрала их от туда. Теперь Галина и Леонид живут под Киевом.

Ранее Злата Огневич показала атмосферный осенний образ и заинтриговала своих поклонников. Все дело в подписи под снимком, которую оставила артистка.

Она отметила, что хочет оставить это фото в своем микроблоге на память об особом дне.

Поклонники оценили образ Златы, однако больше обратили внимание на подпись. Кто-то даже предположил, что руку в кармане на снимке звезда держит не просто так.

Сама исполнительница не ответила на провокационные вопросы под публикацией, поэтому поклонникам остается только гадать, чем тот день стал для нее особенным.

Теги
Злата Огнєвіч
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка