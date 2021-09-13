Актриса, модель и певица Алеся Романова в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала о своей роли в украиноязычном детективе Участковый с ДВРЗ, актерской деятельности и жизни в Украине.

— Алеся, расскажите о своей новой роли в телесериале Участковый с ДВРЗ.

— Моя Вера – эпатажная девушка. Она вернулась из Лондона домой, к своему папе-бандиту, который крышует местную банду. Это комичный персонаж, но с сильным характером. Она довольно дерзкая и уверена в себе, я бы сказала, даже самоуверенная. Но в Участковом с ДВРЗ все это подано очень живо и весело.

— Как вам, начинающей актрисе, удалось получить главную роль в фильме Віддана?

— На общих условиях прошла пробы. Мне в Facebook написала кастинг-директор фильма Алла Самойленко и предложила прийти на кастинг. Это было приятно и одновременно страшно. Алла очень требовательная, и многие актеры знают, что в ее проекты сложно попасть. Но она прекрасно выполняет свою работу и точно подбирает образы.

Вечером я получила от нее приглашение на пробы, как часто бывает — сегодня на завтра. А к этому – огромный сценарий и рекомендацию прочесть книгу, по которой снимается фильм.

— Осилили труд?

— Это было невыполнимо за пару часов до проб. Отходя от шока и восторга одновременно, я начала читать сценарий. А он, как мне тогда показалось, был бесконечным. К тому же половину слов я не понимала, потому что текст был ополяченный. Приходилось многие слова проверять, чтобы понять смысл.

— До сих пор помню фразу, которую мне надо было на пробах говорить: Чи ти звар’ювала? Я с трудом это выговаривала. Вот украинский я легко выучила, польский пока что учу, но постепенно осилю. Этот язык я шестко розумію (улыбается). За 2,5 месяца съемок и тесного общения Марианна меня научила говорить на польском.

— Я могу приехать в Польшу и легко общаться с местными. Их язык легче, чем английский.

— Так вы не из Украины?

— Я из Беларуси. Ну, и имя у меня белорусское, через букву А. Как в песне: Живет в белорусском лесу кудесница Леся – Алеся. Так что я девочка из леса (улыбается). К тому же в Беларуси каждая вторая Алеся. Еще и с голубыми глазами, как у меня.

— Как вы оказались в Украине?

— Это длинная история. До пяти лет я росла в Беларуси. Потом родители развелись, мама вышла во второй раз замуж. И мы вместе переехали жить в другую страну, на крайний север России — в Новый Уренгой. Тогда для меня это показалось переездом на другую планету посреди Северного Ледовитого океана, где чукчи ездят в оленьих упряжках и катаются на санях.

— Каково было жить на чужбине?

— Это был хороший промышленный район, приносящий высокие заработки, но с суровыми условиями выживания. Я в -40 ходила в школу. Но когда было -42, нам разрешали оставаться дома (смеется).

— На самом деле мне там было очень интересно жить. Северная природа восхитительна! И у меня о Севере теплые воспоминания, несмотря на лютые морозы. Там я услышала выражение: Уехать жить на землю. То есть, когда ты живешь на Севере, ты не на Земле, а будто в космосе.

— Зато мне посчастливилось увидеть Северное сияние.

— Значит, у вас хорошая закалка, и украинские морозы вам не страшны?

— Знаете, у меня началась аллергия на холод. Недавно я приболела и пошла к лору. И он поставил мне такой необычный диагноз, посоветовав на зиму улетать в теплые края. Я не ожидала такое услышать от доктора, но мне понравилась его рекомендация. Так что свою дозу холода я получила в детстве — теперь только тепло.

— Почему переехали в Украину?

— В северных условиях долго не проживешь, вскоре настало время и нашей семье уезжать на Землю. Мы поехали в Кременчуг (Полтавская область). Там жили родители моей мамы. Хотя и там надолго не задержались – я переехала в Киев, а мама уехала в Башкортостан, откуда родом был ее новый муж. И все, я в Украине осталась одна, не захотела больше кататься.

— Не пугает одиночество? Или вы не одна?

— У меня есть друзья, конечно. Еще у меня есть рыжий кот – мой спаситель, луч солнца и света.

Мне часто бывает одиноко. Особенно когда приходят семейные праздники. Рождество, Пасха, когда все собираются в родственном кругу — я сижу одна. Здесь у меня только кума. Когда я только приехала учиться на парикмахера, то снимала квартиру с девочкой Женей. Мы очень подружились и она взяла меня в кумовья, когда стала мамой. Поэтому семейные праздники я провожу с ними.

— Не хотите создать свою семью?

— Конечно, я часто думаю об этом, но это не делается только по желанию. Села, захотела, и все – завтра выхожу замуж? Нет, так не бывает. Надо сначала встретить того самого человека, с которым захочется эту семью создать.

— Значит, пока что близкого человека в вашей жизни нет, учитывая вашу привлекательность, харизму и популярность?

— Ну, если вы про мужчину, то такого близкого нет. Да я и сама удивляюсь! Возможно, срабатывает стереотип: раз барышня красивая, у нее обязательно будет тысяча воздыхателей. Точнее, тысяча, может, и будет. А вот один, с которым семьи захочется — пока такого нет.

— Сейчас вы в поисках любимого?

— Конечно же, я хочу встретить свою любовь, создать семью. Но не это самое главное.

— А что для вас — главное в жизни?

— Для меня главная цель – это всегда чувствовать себя самодостаточной и быть в гармонии с собой. Хочу устраивать жизнь, когда будет порядок во всех сферах. Хочу развиться в профессии, познавать что-то новое, все время становиться лучше, чем вчера.

14 сентября в 21.30 на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона украиноязычного детектива Участковый с ДВРЗ, где актриса сыграла одну из ролей.