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Умер режиссер Жан-Люк Годар

13 сентября 2022, 11:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Источник: Getty Images

Умер франко-швейцарский режиссер, актер и сценарист Жан-Люк Годар. Ему был 91 год.

О смерти Годаря сообщило французское издание Liberation. Причина — неизвестна.

Жан-Люк Годар являлся одним из основоположников французской новой волны в кинематографе.  Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

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За всю свою карьеру он снял более 70 фильмов. Годар был режиссерам таких лент, как — На последнем дыхании, Маленький солдат, Китаянка, Ветер с Востока и других не менее известных.

Жан-Люк был дважды женат. Детей у режиссера нет.

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