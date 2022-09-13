Умер франко-швейцарский режиссер, актер и сценарист Жан-Люк Годар. Ему был 91 год.

О смерти Годаря сообщило французское издание Liberation. Причина — неизвестна.

Жан-Люк Годар являлся одним из основоположников французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Сейчас смотрят

За всю свою карьеру он снял более 70 фильмов. Годар был режиссерам таких лент, как — На последнем дыхании, Маленький солдат, Китаянка, Ветер с Востока и других не менее известных.

Жан-Люк был дважды женат. Детей у режиссера нет.