Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Сосредоточу усилия, чтобы помочь: Брэд Пейсли стал амбассадором United24

24 января 2023, 20:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Брэд Пейсли
Источник: Depositphotos

Американский кантри-исполнитель Брэд Пейсли стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Он будет поддерживать направление Восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Брэдом, поблагодарив его за поддержку, отметив, что жизни многих людей были разрушены, поэтому направление Пейсли очень важно сейчас.

В свою очередь музыкант сказал, что не одинок в своем желании помочь Украине, однако ранее не знал, как это сделать из США.

Сейчас смотрят

— Мне очень повезло присоединиться к платформе, которая позволит это сделать. Как американец я вижу, насколько мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточу усилия на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свои дома и вернуться домой, — сказал Брэд.

Стоит отметить, что Пейсли поддерживал Украину с начала полномасштабной войны, которую начала РФ.

Кантри-исполнитель является обладателем трех наград Grammy, пятнадцати наград Academy of Country Music Awards, четырнадцати Country Music Association Awards и двух American Music Awards.

Читайте также:
Сосредоточу усилия, чтобы помочь: Брэд Пейсли стал амбассадором United24Украине нужны глаза в небе: Марк Хэмилл из Звездных войн помог купить 500 дронов для ВСУ

Источник
Офис президента
Теги
Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь