Американский кантри-исполнитель Брэд Пейсли стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Он будет поддерживать направление Восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Брэдом, поблагодарив его за поддержку, отметив, что жизни многих людей были разрушены, поэтому направление Пейсли очень важно сейчас.

В свою очередь музыкант сказал, что не одинок в своем желании помочь Украине, однако ранее не знал, как это сделать из США.

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— Мне очень повезло присоединиться к платформе, которая позволит это сделать. Как американец я вижу, насколько мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточу усилия на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свои дома и вернуться домой, — сказал Брэд.

Стоит отметить, что Пейсли поддерживал Украину с начала полномасштабной войны, которую начала РФ.

Кантри-исполнитель является обладателем трех наград Grammy, пятнадцати наград Academy of Country Music Awards, четырнадцати Country Music Association Awards и двух American Music Awards.