Телеведущая Нового канала Леся Никитюк призналась в своих комплексах. Артистка сказала, что когда-то была неуверенной в себе.

Так, Никитюк показала фото, на котором предстала в соблазнительном костюме — топе с открытыми плечами и юбке с высоким вырезом. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками, в которых когда-то себе отказывала.

— Героиня нового кампейна украинского бренда одежды, а когда-то неуверенная в себе девушка, стеснявшаяся носить юбки из-за длинных и худых ног. Стеснялась носить каблуки из-за высокого роста, — призналась Леся.

Сейчас же длинные ноги ведущей — являются одной из ее изюминок. В Instagram Никитюк можно увидеть немало фото, на которых она демонстрирует свою фигуру, отдавая предпочтение обтягивающим платьям, юбкам, топам.