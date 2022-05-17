Победители Евровидения 2022 группа Kalush Orchestra высказались насчет места проведения международного песенного конкурса в 2023 году.

Фронтмен коллектива Олег Псюк сказал, что многие страны выразили готовность принять конкурс у себя, если у Украины не будет такой возможности. Музыкант отмечает, что это хороший жест, однако надеется, что Евровидение 2023 пройдет в нашей стране.

В свою очередь председатель правления Суспільного мовлення Николай Чернотицкий сказал, что они делают все возможное, чтобы конкурс прошел в мирной Украине.

— Безопасный фактор важен и окончательное решение будет принято вместе с Европейским вещательным союзом. Даже в 2017 году это был большой дискурс и тогда Украина закладывала финансовую гарантию в €15 млн – чтобы если что-то пойдет не так, проводила конкурс другая страна, — отметил он.

Более того, в пятницу начнется консультация с Европейским вещательным союзом насчет проведения Евровидения 2023.

Прокомментировал Олег Псюк и скандал с баллами для Польши, которой он Украины досталось ноль баллов. В свою очередь поляки дали нам максимальный балл — 12.

Музыкант сказал, что ситуация вышла странной и ему неудобно перед нашими соседями, которые поддерживают нашу страну в российско-украинской войне.