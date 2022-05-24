Украинская актриса Ксения Мишина поделилась размышлениями о том, для чего Украина должна пройти испытание войной.

На личной странице в Instagram она обнародовала фото из Германии и отметила, что ей до сих пор сложно принять эту жестокую реальность. В то же время актриса уверена, что ее внуки будут жить уже в свободной и независимой стране.

– Сколько несправедливых решений, сколько ошибок неадекватных правителей было до того, как на этих площадях появилась атмосфера свободы и верховенство права, права жизни! Это дико понимать, что это путь! Мне сложно, до сих пор сложно принимать эту жестокую реальность. Но все же я верю, что наши дети и внуки будут жить в такой свободной, богатой независимой Украине, которую мы и представить не можем! – написала Мишина.

Актриса добавила, что после войны Украина станет самой продвинутой страной в мире.

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