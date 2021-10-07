Настоящий телефонный номер, что “засветился” в кадре популярного южнокорейского сериала от Netflix Игра в кальмара вызвал пранк-апокалипсис.

Обычные люди ежедневно получат по несколько тысяч звонков, сообщений и даже фото от незнакомцев, которые якобы желать сыграть в игру в кальмара.

Незнакомец с визиткой

В одном из эпизодов сериала странный незнакомец протягивает визитную карточку главному герою Сон Ки Хуну, который полностью увяз в безумных долгах. Тогда мужчина предложил должнику сыграть в игру, которая сможет спасти его.

На удивление, именно на этой карте указан настоящий номер телефона с восьми цифр. Кстати, он принадлежит жителю Южной Кореи, который не подозревая что и к чему, стал анонимной звездой в мире.

Вернемся к фильму. Так что те, кто звонит по этому номер, получают приглашение на соревнования не на жизнь, а на смерть, где победитель получает крупный денежный приз. Но отчаянные не знают, какой ад придется пройти.

Но это все в фильме, в реальной жизни же сериальная визитная карточка сделала настоящий мировой фурор.

Пранк-апокалипсис от Игры в кальмара

Фанаты сериала от Южной Кореи к Южной Америки активно набирают телефонный номер в поисках связи с якобы организаторами игры на выживание.

Между тем даже набранные с ошибками номера принадлежат реальным жителям Южной Кореи. Из-за этого люди раздражаются и жалуются основателям сериала.

Так, владелец телефонного номера, что в точности совпадает с вымышленным в сериале, каждый день получает тысячи звонков.

Сначала он думал, что это обычный спам, но потом люди, которые ему звонили, все объяснили.

Мужчина не может спокойно спать по ночам. Он рассказал, что незнакомцы обычно говорят ему, что хотят сыграть в игру.

Однако менять номер 40-летний предприниматель не собирается, поскольку пользуется им уже более 10 лет, и он важен для работы.

Кроме того, его жену, номер которой отличается лишь на одну цифру, также атаковали звонками. А она даже не смотрела сериал. Женщина призналась, что это большой стресс для нее.

Также фанаты атаковали и 26-летнюю Ханне Ким — офисную работницы из Сеула. Ее же номер телефона отличается только двумя цифрами.

Девушка заметила всплеск сообщений и звонков от незнакомцев, даже с самой Колумбии. Большинство людей сразу кладут трубку, а некоторые додумываются спросить: это игра в кальмара?

Девушка обратилась к Netflix и южнокорейской продюсерской компании Siren Pictures с вопросом, что они будут делать с этой ситуацией. Но основатели сериала ответили, что не будут предоставлять финансовую компенсацию жертвам телефонным преследователям.

А вот выпускница южнокорейского колледжа требует от Netflix и Siren Pictures извинений.

У 22-летней девушки номер телефона отличается на две цифры. Ей звонят более ста раз в день. Но так как сейчас она ищет работу, то вынуждена отвечать на все звонки. Девушка говорит: вдруг это звонит работодатель?!

В то же время представитель Netflix сообщила, что компания в сотрудничестве с Siren Pictures планируют изменить сцену с номером телефона. Но изменит ли это ситуацию в реальности — маловероятно.

Сериал Игра в кальмара вышел на Netflix 17 сентября. Сейчас он входит в топ-10 популярных проектов в мировом рейтинге сервиса.

Это первый южнокорейский сериал, который сумел достичь таких результатов. Он уже успел получить наибольшее количество просмотров среди релизов компании в 90 странах.

По сюжету 456 человек из-за потребности в деньгах решили принять участие в загадочной игре на выживание. Победитель получит около $38,5 млн.

Ранее мы писали, почему сериал Игра в кальмара стал хитом года и почему весь мир фанатеет от него.