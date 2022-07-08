Певица Алина Паш презентовала песню Heaven. Вместе с ней артистка представила и клип.

Песня посвящена погибшим детям во время полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. В клипе обыгрывают похоронный обряд.

Сейчас смотрят

— То, о чем страшно говорить, но молчать – еще страшнее. По состоянию на утро 8 июля 2022 года более 993 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной злости РФ. 347 из них погибли, — написала Паш в Instagram.

Композицию артистка исполнила на двух языках — украинском и английском. В песне слышатся народные мотивы.

В клипе можно увидеть стендап-комика Наталью Гарипову и Викторию Булитко из Дизель Шоу. Видеоролик снимали в Литве.