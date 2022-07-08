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Heaven: Алина Паш презентовала песню о погибших детях во время войны

8 июля 2022, 15:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Heaven: Алина Паш презентовала песню о погибших детях во время войны

Певица Алина Паш презентовала песню Heaven. Вместе с ней артистка представила и клип.

Песня посвящена погибшим детям во время полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. В клипе обыгрывают похоронный обряд.

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— То, о чем страшно говорить, но молчать – еще страшнее. По состоянию на утро 8 июля 2022 года более 993 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной злости РФ. 347 из них погибли, — написала Паш в Instagram.

Композицию артистка исполнила на двух языках — украинском и английском. В песне слышатся народные мотивы.

В клипе можно увидеть стендап-комика Наталью Гарипову и Викторию Булитко из Дизель Шоу. Видеоролик снимали в Литве.

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