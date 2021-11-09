Недавно вышедший американский фильм Вечные привел к увеличению числа людей, желающих изучать язык жестов. Интерес к нему вырос на 250% после выхода киноленты.

Кроме Анджелины Джоли, Джемми Чан, Ричарда Мэддена, Кумэйла Нанджиани, Брайана Тайри, Сальмы Хайек и Барри Кеогана в киноленте также снялась Лорен Ридлофф.

Актриса родилась без слуха, однако это никак не повлияло на ее актерскую карьеру. В новом фильме Marvel она сыграла супергероя по имени Маккари. В ленте она общается с другими персонажами с помощью языка жестов.

Согласно исследованию Preply, после этого количество запросов учить язык жестов для начинающих выросло на 250%.

Показ супергеройского фильма от кинематографической вселенной Marvel состоялся 5 ноября и уже заработал $161 млн за выходные.

Фильм Вечные основан на комиксах и представил новый набор персонажей Marvel. Режисером киноленты стала обладательница Оскара Хлоя Чжао.

В сюжете фильма пришельцы с суперспособностями, которые решили не вмешиваться в дела людей, но защитили их от Девиантов — других пришельцев. Вечные пришли на Землю 7 тыс. лет назад и жили среди других людей своей жизнь, однако им пришлось вновь объединиться, поскольку человечеству угрожала опасность.