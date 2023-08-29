Певица Джамала поговорила с ведущим ICTV Вадимом Карпьяком на важную тему многокультурности в Украине, в которой стоит подробнее разобраться каждому гражданину нашего государства.

Так, по словам Карпьяка, эта тема является раздражающей и важной. Об этом он сказал в Час інтерв’ю.

— Тема многокультурности в Украине, которую мы вроде бы подаем миру, но которую сами еще не совсем поняли внутри страны — раздражающая и очень важная одновременно. Поэтому стоит подробнее разобраться, что же оно такое — украинская многокультурность, — отмечает ведущий.

Джамала же говорит, что для нее многокультурность в Украине — это прежде всего люди разных этносов, вероисповеданий, которые живут вместе, обмениваются опытом, историей и насыщают друг друга этим.