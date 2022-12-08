Такого не снимает кинематограф. Украинские военные самостоятельно готовят кино о великой войне

Впервые в истории украинского кинематографа над съемками фильма работают военнослужащие. К выходу на большой экран готовятся два кинопроекта – художественный фильм Украинские военные истории и документальная лента Готовы к сопротивлению. Сценаристов вдохновили истории обычных украинцев, которые оставили свои гражданские профессии, встали в ряды теробороны, а теперь уже стали опытными бойцами.

Фильм хотя и художественный, но основан на реальных событиях. 95% съемочной группы – это современные бойцы теробороны. Они уверены: никакие съемки триллера несравнимы с атмосферой реального боя. Курирует производство обеих лент известный режиссер, а ныне военнослужащий – Ахтем Сеитаблаев.

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– В первую очередь мы рассказываем истории людей, которые растут от гражданских людей до специалистов, осведомленных в военном деле. Это победа во-первых над самим собой, это рассказ о интереснейшем роде войск – ТРО, где в одном окопе ты можешь познакомиться с двумя пулеметчиками – один из них будет доктором наук по физике, а другой слесарем. Это в первую очередь о людях. Как говорит один из персонажей художественного фильма, побеждает не оружие, а люди! – рассказывает Ахтем Сеитаблаев.

Ленту снимали в Харьковской, Киевской и Одесской областях. Для этого приходилось специально разминировать отдельные места. Военные шутят, что разминированный российский лендлиз очень пригодился — его взрывали прямо в кадре.

Среди продюсеров фильма — Алексей Дмитрашковский, он отдал вооруженным силам более 25 лет. Вторая его ипостась – кинематограф, на счету Алексея продюсирование более сорока лент. Он уверен, что ни одна киноплощадка не может воспроизвести атмосферу реального боя.

– Это совсем другая атмосфера, совсем другое отношение к актерам. Обычно на съемочной площадке во время мира есть такой элемент пафоса, когда приезжает актер, вокруг него все бегают. Здесь совсем иначе, здесь актер отснялся, взял лопату и пошел копать окоп, – говорит Алексей Дмитрашковский.

Украинские военные истории, предварительно, выйдут на экраны в феврале следующего года. Фильм будет состоять из трех новелл – есть вестерн, драма, а также комедия.

Параллельно продолжаются съемки другого документального сериала под названием Готовы к сопротивлению. Его негласно назвали антологией о каждой бригаде ТРО. К творческой группе присоединился и известный актер Алексей Тритенко, ныне он также теробороновец.

– Я помню, как 25 февраля меня лично поразила абсолютная взвешенность собратьев, которые готовили свое оружие. Они были спокойны, как удавы. И это настолько вдохновило и даже озадачило поначалу. А потом пришло осознание, что ты один из них. Поэтому ты должен быть максимально уместным и целесообразным, – добавляет Алексей Тритенко.

Сегодня благодаря нашим защитникам творится новая история Украины, и каждый их поступок стоит фильмов. И никто лучше самих военных не сможет так рассказать о современной войне в нашем государстве, уверена заместитель министра обороны Анна Маляр.