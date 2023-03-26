Голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину, чтобы встретиться с детьми в условиях войны. Артист заявил, что это первый его визит в нашу независимую страну за 7 лет.

Об это Орландо рассказал в Instagram.

Так, актер посетил Украину в качестве после доброй воли UNICEF.

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— Сегодня я прибыл в Украину для своей первой поездки с 2016 года. Я никогда бы не ожидал, что война обострилась по всей стране с тех пор, как я был там, — начал свою мысль Блум.

Он посетил центр проекту Spilno, где оказывают социальную поддержку детям — таких центров в Украине больше 180. В них дети могут играть, и даже учиться.

— Тот центр, который я посетила сегодня, был построен глубоко в метро, чтобы обеспечить безопасность. Каждый день на несколько часов родители могут оставить здесь своих маленьких детей и дать им возможность поиграть в игры и просто побыть детьми. Детям в Украине нужно вернуть детство, — заявил Блум.

Орландо встречался с украинскими беженцами в Молдове в 2022 году. Артист добавил, что многие дети не понимали, что такое война и почему они должны покинуть свои дома, оставив прежнюю жизнь. Также артист заявил, что мир должен сделать все, чтобы война не украла у нового поколения их будущее.