Украинская певица Jerry Heil выпустила песню #Несестри с участием своей мамы. Артистка вместе с Людмилой Шемаевой презентовали песню-балладу, которая помогла осуществить мечту длительностью в 50 лет.

Так, новой песней звезда помогла своей маме, которая всю жизнь мечтала петь. Правда, она не имела возможностей в детстве. По заявлению Jerry Heil, Людмила вложила свои силы для реализации своей мечты через нее, и сделала это успешно.

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— Теперь я имею возможность помочь спеть ей. У мамы прекрасный голос, и она спустя 50 лет существования мечты осуществит ее, — заявила артистка.

Шемаева верит, что благодаря наставлению своей дочери сможет дойти до своей мечты. В песне #Несестри речь идет о двух сестрах — бездарная отрезала другой волосы из-за зависти. Jerry Heil показала, что добрая сестра — это Украина. Певица рассказала, что одна из сестер умеет только отбирать, но у нее ничего не получится.

— За добром правда, а значит, и победа, — добавила звезда.

Помимо песни, певица презентовала и клип — его снимали дистанционно, ведь артистка сейчас находится в США на обучении.

Ранее Jerry Heil рассказала о своей учебе в США. Певица пообещала и дальше развивать украинскую культуру и продвигать за рубежом. Артистка выразила уверенность, что создаст много проектов с новыми людьми в США.