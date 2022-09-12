Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Осуществила 50-летнюю мечту: Jerry Heil спела вместе с мамой в новом клипе

12 сентября 2022, 18:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil выпустила песню #Несестри с участием своей мамы. Артистка вместе с Людмилой Шемаевой презентовали песню-балладу, которая помогла осуществить мечту длительностью в 50 лет.

Так, новой песней звезда помогла своей маме, которая всю жизнь мечтала петь. Правда, она не имела возможностей в детстве. По заявлению Jerry Heil, Людмила вложила свои силы для реализации своей мечты через нее, и сделала это успешно.

Сейчас смотрят

— Теперь я имею возможность помочь спеть ей. У мамы прекрасный голос, и она спустя 50 лет существования мечты осуществит ее, — заявила артистка.

Шемаева верит, что благодаря наставлению своей дочери сможет дойти до своей мечты. В песне #Несестри речь идет о двух сестрах — бездарная отрезала другой волосы из-за зависти. Jerry Heil показала, что добрая сестра — это Украина. Певица рассказала, что одна из сестер умеет только отбирать, но у нее ничего не получится.

— За добром правда, а значит, и победа, — добавила звезда.

Помимо песни, певица презентовала и клип — его снимали дистанционно, ведь артистка сейчас находится в США на обучении.

Ранее Jerry Heil рассказала о своей учебе в США. Певица пообещала и дальше развивать украинскую культуру и продвигать за рубежом. Артистка выразила уверенность, что создаст много проектов с новыми людьми в США.

Читайте также:
Осуществила 50-летнюю мечту: Jerry Heil спела вместе с мамой в новом клипеУ этих подонков отсутствует намек на человечность! Jerry Heil о страхе за защитников Азовстали

Теги
Jerry Heil Кліп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь