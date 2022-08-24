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У этих подонков отсутствует намек на человечность! Jerry Heil о страхе за защитников Азовстали

24 августа 2022, 15:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
У этих подонков отсутствует намек на человечность! Jerry Heil о страхе за защитников Азовстали

Певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, что сейчас испытывает наибольший страх за все время полномасштабной войны.

Артистка призналась, как чувствует себя сейчас и есть ли “хорошие русские”.

— Бывают дни, когда чувствую, что ресурсов ноль. Но наступает новый день, появляются хорошие новости — и снова работаешь, — отметила Jerry Heil.

Признается, сейчас ощущает наибольший страх за эти полгода, и касается он защитников Азовстали.

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— Призываю всех, кто не в Украине, носить футболки с призывами, просить друзей американских и европейских подписывать петицию об освобождении героев. Трибунал в филармонии… Что еще должно сказать миру об отсутствии намека на человечность у этих подонков? — подчеркнула исполнительница.

Говорит, в войне виноваты все россияне, а “хорошие русские” давно отказались от гражданства и уехали из РФ. Отмечает, таких в кругу общения у нее нет.

Рассказала, что такие слова как град, краб, растяжка и другие сейчас глубоко входят в творчество.

— В новой песне вспомнила о Градах. А еще работаем над музыкальным проектом о приключениях нового детского сказочного героя Патрона. Скоро все увидите, — заинтриговала Jerry Heil.

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Теги
Jerry Heil Війна в Україні День незалежності України
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