Российский репер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, расплакался во время обсуждения войны в Украине. В одном из своих последних интервью артист заявил, что от нашего народа наконец отстанут и дадут развиваться.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант не смог сдержать слез — он заявлял, что не стесняется своих эмоций, поскольку стал более чувственным и эмпатичным.

Все из-за войны в Украине, которую артист сопереживает вместе с нашим народом.

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Эмоции нахлынули после вопроса от Юрия о словах Noize MC, которые он произнес на последнем туре в Украине в 2021 году. Тогда перед публикой в Киеве артист исполнил песню Yes future 2012 года, но с измененным припевом.

— Россия впереди планеты всей, но Украина немного первей. И вам скоро сто пудов повезет, свежий ветер разгонит все черные тучи, — закричал со сцены Иван.

Музыкант прокомментировал свои громкие слова, хоть это и далось ему достаточно трудно.

— Мне хотелось их поддержать как-то. Все начало сгущаться во время тура по Украине. Я так хочу, чтобы просто, Господи, от них отстали наконец и дали им развиваться. Это такие крутые люди и крутая страна, пи***ц, — эмоционально признался Алексеев.

После этих слов Noize MC расплакался и начал вытирать слезы.

Напомним, что артист уже многие годы критикует диктатуру Кремля и поддерживает Украину. Еще весной Noize MC принимал участие в благотворительных концертах для помощи нашей стране.