Российский репер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, расплакался во время обсуждения войны в Украине. В одном из своих последних интервью артист заявил, что от нашего народа наконец отстанут и дадут развиваться.
В интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант не смог сдержать слез — он заявлял, что не стесняется своих эмоций, поскольку стал более чувственным и эмпатичным.
Все из-за войны в Украине, которую артист сопереживает вместе с нашим народом.
Эмоции нахлынули после вопроса от Юрия о словах Noize MC, которые он произнес на последнем туре в Украине в 2021 году. Тогда перед публикой в Киеве артист исполнил песню Yes future 2012 года, но с измененным припевом.
— Россия впереди планеты всей, но Украина немного первей. И вам скоро сто пудов повезет, свежий ветер разгонит все черные тучи, — закричал со сцены Иван.
Музыкант прокомментировал свои громкие слова, хоть это и далось ему достаточно трудно.
— Мне хотелось их поддержать как-то. Все начало сгущаться во время тура по Украине. Я так хочу, чтобы просто, Господи, от них отстали наконец и дали им развиваться. Это такие крутые люди и крутая страна, пи***ц, — эмоционально признался Алексеев.
После этих слов Noize MC расплакался и начал вытирать слезы.
Напомним, что артист уже многие годы критикует диктатуру Кремля и поддерживает Украину. Еще весной Noize MC принимал участие в благотворительных концертах для помощи нашей стране.