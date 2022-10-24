Актер и звезда сериала Друзья Мэттью Перри рассказал о трате $9 млн на избавление от алкогольной и наркотической зависимости. Такие деньги он потратил на протяжении большей части своей жизни.

Известно, что сейчас Мэттью трезв — он уже успешно отказывается от спиртного на протяжении 18 месяцев.

— Я, наверное, потратил $9 млн или около того, пытаясь протрезветь, — признался актер.

Перри также рассказал, что у наркоманов есть то, чего нет у него — возможности сохранять анонимность в условиях зависимости. Правда, не все страдающие люди имеют столько ресурсов, сколько их у актера.

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Известно, что употреблять алкоголь он начал в 14 лет, и после этого у него была опиоидная зависимость. На этом фоне Меттью чуть не попрощался с жизнью в 2019 году — тогда врачи говорили, что у него всего 2% на выживание. Мэтью был в коме две недели, после чего пробыл еще пять месяцев в больнице. Он заявил, что это был ужасный опыт.

Подробно о своем насыщенной жизни актер рассказал в мемуарах Друзья, любовники и большая ужасная вещь, которые появятся в продаже уже 1 ноября 2022.