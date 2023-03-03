Лидер группы Massive Attack Роберт Дель Ная выпустил ремикс на легендарную песню Океана Эльзы. Речь идет о хите Обійми, который не только обновили, но и разбавили клипом с кадрами войны.

Примечательно, что трек с вокалом Вакарчука назвали Legacy of War Mix. Что касается клипа, то это видеонарезка моментов войны, которая происходит в Украине. К примеру, можно увидеть кладбище автомобилей возле Ирпеня, живые концерты Вакарчука перед украинцами, его появление возле Антоновского моста, когда переправа была в зоне обстрела, разрушенные города и села.

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— Этот трек был выпущен для поддержки Украины. Заработанные деньги пойдут на ремонт разрушенных домов в Киевской области в содействии с фондами Legacy of War Foundation и United24, — заявил Вакарчук.

Что касается коллеги из Англии, то Роберт рассказал о знакомстве со Святославом и общении в условиях войны.

— Я познакомился с ним в Киеве в 2018 году, и с начала вторжения мы снова общаемся. Я вернулся в Украину, чтобы увидеть собственными глазами разрушения, которые после себя оставляет Россия за год полномасштабной войны, — заявил лидер группы Massive Attack.

Английские музыканты с первых дней вторжения поддерживают Украину не только словами, но и делом. К примеру, в мае Massive Attack провели благотворительный концерт, где сыграли известные музыканты: Portishead, IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs и Wilderman.