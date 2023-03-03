Лідер гурту Massive Attack Роберт Дель Ная випустив ремікс на легендарну пісню Океану Ельзи. Йдеться про хіт Обійми, який не тільки оновили, а й розбавили кліпом із кадрами з війни.

Примітно, що трек із вокалом Вакарчука назвали Legacy of War Mix. Що стосується кліпу, то це відеонарізка з моментів війни, яка відбувається в Україні. Приміром, можна побачити цвинтар автомобілів біля Ірпеня, живі концерти Вакарчука перед українцями, його появу біля Антонівського мосту, коли переправа була в зоні обстрілу, зруйновані міста і села.

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– Цей трек був випущений для підтримки України. Зароблені з нього гроші підуть на ремонт зруйнованих будинків на Київщині за сприяння фондів Legacy of War Foundation та United24, – заявив Вакарчук.

Щодо колеги з Англії, то Роберт розповів про знайомство зі Святославом і спілкування в умовах війни.

– Я познайомився з ним у Києві 2018 року, і з початку вторгнення ми знову спілкуємося. Я повернувся в Україну, щоб побачити на власні очі руйнування, які після себе залишає Росія за рік повномасштабної війни, – заявив лідер гурту Massive Attack.

Англійські музиканти з перших днів вторгнення підтримують Україну не тільки словами, а й ділом. Наприклад, у травні Massive Attack провели благодійний концерт, де зіграли відомі музиканти: Portishead, IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs і Wilderman.