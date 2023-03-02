Святослав Вакарчук собрал 147 млн грн для Украины на концерте в Лондоне

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на благотворительном концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины.

Акустическое выступление, которое исполнитель планировал еще с осени 2022, состоялось в конце февраля в историческом здании Canada House на Трафальгарской площади в Лондоне. Однако его результатами артист решил поделиться только сейчас в Facebook.

— 147 млн грн. Эти средства пойдут на приобретение медицинского оборудования и восстановление пострадавших в результате боевых действий украинских больниц. Проект будет реализован совместно с Crown Agents, которые с начала российского нападения помогают нашей стране в гуманитарной сфере, а со времени полномасштабного вторжения увеличили усилия и сконцентрировались на сборах именно для медучреждений Украины, — отметил Вакарчук.

Он добавил, что для него было честью видеть на концерте, а главное слышать и получить реальную поддержку нашей страны от таких высоких гостей, как от принца Ричарда, члена британского парламента Дэвида Ратли, верховного комиссара Канады в Великобритании Ральфа Гудейла и других.

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— Во время A Night for Ukraine я рассказывал о том, что сам видел, чувствовал и слышал за последний год на фронте и в госпиталях. Пел разное: и песни Океана Эльзы, и что-то новое, и даже украинские народные, — поделился Святослав.

Подытоживая он сказал, рад, что может через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу к победе.