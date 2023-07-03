В ночь на 3 июля стало известно, что писательница Виктория Амелина умерла в больнице 1 числа. Она получила тяжелые ранения во время обстрела российскими оккупантами Краматорска 27 июня.

Несмотря на то, что врачи боролись за жизнь 37-летней писательницы, спасти ее не удалось. Коллеги и друзья выражают свои соболезнования, вспоминая Викторию Амелину и то, каким человеком она была.

Кинорежиссер и писательница Ирина Цилык говорит, Вика была светлым, добрым и целеустремленным человеком. Она вспомнила, как погибшая сфотографировалась в футболке с надписью Cruel Ukrainian Writer в ее поддержку, а также ее мужа и Чапая после скандала в Нью-Йорке. Тогда живущая в США российская писательница назвала их жестокими украинскими авторами.

— В конце июля мы с Викой должны были вместе ехать в Карпаты — в лагерь для подростков из Донецкой области. Вика меня пригласила приехать туда лектором, чтобы болтать о кино по вечерам у костра, а потом тайно пить вино и говорить уже о своем… Я сейчас перечитываю наши разговоры — все такое светлое, полное теплого смеха или важных дел… Я действительно буду жестоким украинским автором и никогда не забуду и не дам забыть другим, кто убил нашу Вику, — подчеркнула Цилык.

Писательница София Безверхая назвала смерть Амелиной новым расстрелянным возрождением. Она также вспомнила, как на Книжном Арсенале Виктория презентовала дневник замученного рашистами детского писателя Владимира Вакуленко, который он написал в первые дни оккупации села в Изюмском районе Харьковской области.

— Виктория Амелина ушла из жизни 1 июля, в день рождения Владимира Вакуленко. У меня нет больше слов, — сказала Безверхая.

Писательница Екатерина Бабкина вспомнила совместно проведенное время с Викторией и то, как они смеялись, даже над страшными вещами.

— Смейся, птичка, лети, человек честного сердца. Ты будешь оплакана, отплачена, отомщена. Все, что ты сделала, изменило мир. Спасибо. Вечная память, светлая как ты, — написала она.

Журналистка Мирослава Барчук назвала Викторию человеком, который сразу же становился родным, а также вспомнила, как с началом полномасштабной войны, когда многие выезжали за границу, Амелина пересекла границу с обратной стороны.

Вспомнила их последнюю встречу — 23 июня 2023 года на Книжном Арсенале, именно там и было сделано их последнее общее фото. Потом они немного пообщались и Вика рассказала, что едет в Краматорск с колумбийскими писателями и журналистами.

— Я не сказала ей: Может, не едь. Мне не пришло в голову остановить человека, который бывал в прифронтовых городах десятки раз… Когда я села за руль, вспомнила, что обещала Вике, что подвезу. Вернулась назад, искала ее. Но она будто растворилась. Ее не было нигде. Сейчас для меня все это выглядит как знак, конечно. Прокручиваю этот кадр в голове снова и снова. Спрашиваю себя, как и десятки других людей: Как мы могли не почувствовать и не предостеречь ее? Как? Нет ответа, — рассказала Барчук.

Поэт и писатель Борис Херсонский сказал, что смерть Виктории — трагедия для всех, а также выразил сожаления родным и близким.

— Мои пожелания убийцам естественны и страшны одновременно. С Викой нас связывает дружба с первой ее презентации в Одессе в Книгарні-кав’ярні. Не могу поверить, — написал он.

27 июня Виктория Амелина была в пицца-баре Ria Lounge с делегацией из Колумбии, члены которой также пострадали от атаки. Она была членом организации Truth Hounds, изучала преступления армии РФ на временно оккупированных территориях.

Фото: Виктория Амелина