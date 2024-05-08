Украинская певица Ирина Федишин встретилась с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он подписал флаги и сувениры для благотворительного тура артистки по городам США и Канады.

Ирина Федишин встретилась с Валерием Залужным

Кадрами со встречи с “железным генералом” певица поделилась на личной странице в Instagram. Федишин призналась, что Залужный подписал 25 украинских флагов, которые она будет продавать в поддержку ВСУ.

— Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова — любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный человек с большим сердцем, — написала Федишин.

Ирина Федишин спела для Валерия Залужного песню Малесенькі долоньки, а также подарила экс-главнокомандующему ВСУ футболку со своей подписью.

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