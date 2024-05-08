Українська співачка Ірина Федишин зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він підписав прапори та сувеніри для благодійного туру артистки містами США і Канади.

Ірина Федишин зустрілася з Валерієм Залужним

Кадрами із зустрічі із “залізним генералом” співачка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Федишин зізналась, що Залужний підписав 25 українських прапорів, які вона продаватиме на підтримку ЗСУ.

– Валерій Залужний побажав успіхів у турі і підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І навіть почути слова – улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою. Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна людина з великим серцем, – написала Федишин.

Ірина Федишин заспівала для Валерія Залужного пісню Малесенькі долоньки, а також подарувала ексголовнокомандувачу ЗСУ футболку зі своїм підписом.

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