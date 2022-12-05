23 ноября на стриминговом сервисе Netflix вышел сериал Уэнсдей, который менее чем за две недели успел изрядно нашуметь. Так, он стал лидером в 83 странах и рекордсменом по просмотрам среди англоязычных сериалов.

Уэнсдей — это сериал, основанный на персонаже Уэнсдей Аддамс из известной всем Семейки Аддамс. Конкретнее — о ее взрослении и о том, как она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями.

Факты ICTV решили вас познакомить с основными актерами сериала Уэнсдей, чтобы вы получше узнали персонажей нашумевшей детективной истории.

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Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс

В новом сериале Netflix, Уэнсдей — уже подросток. Любит все темное, тоскливое и психологически тревожное. Пытается защищать людей, но не признает, что испытывает к ним симпатию.

В Академии Невермор она погружается в тайну из прошлого.

Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс

Мать Уэнсдей и ее младшего брата — Пагсли. Именно в Академии Невермор она познакомилась со своим мужем Гомесом.

Она благонамеренная мать Уэнсдей, хоть и имеет свои секреты.

Луис Гусман в роли Гомеса Аддамса

Гомес — любящий муж Мортиши и заботливый отец Уэнсдей, который проявляет свою любовь к дочери любыми способами, доставляющими ей наименьшее неудобство.

Он по-прежнему так же страстно любит свою жену, как и в подростковом возрасте.

Исаак Ордонез в роли Пагсли Аддамса

Младший брат Уэнсдей. Сейчас ему 13 лет, поэтому это первая самая большая роль юного актера.

Виктор Доробанту в роли Вещи

Еще один персонаж из классической Семейки Аддамс — Вещь, который буквально правая рука Уэнсдей. Помогает ей в ее расследованиях и служит ее доверенным лицом.

Фред Армисен в роли дяди Фестера

Любимый дядя Уэнсдей Фестер упоминается несколько раз, прежде чем появляется в сериале уже в более старшем возрасте. Она восхищается им и доверяет.

Сам Фестер — мастер темных искусств и вор. Среди его талантов есть способность генерировать электричество.

Гвендолин Кристи в роли Ларисы Уимс

Директор Академии Невермор. Бывшая подруга и соседка по комнате Мортиши Аддамс.

Эмма Майерс в роли Энид Синклер

Новая соседка Уэнсдей по комнате. Является ее полной противоположностью. Она также оборотень, который имеет злые когти.

Хотя ее попытки помочь Уэнсдей обрести школьный дух не всегда удаются, они быстро подружились.

Перси Хайнс Уайт в роли Ксавье Торпа

Когда Уэнсдей прибывает в Невермор, она встречает Ксавье — популярного и таинственного мальчика. Пара интригует друг друга.

Что касается силы Торпа — он талантливый экстрасенс-художник.

Джой Сандей в роли Бьянки Баркли

Ученица Академии Невермор, сирена. Бывшая девушка Ксавье.

Кристина Риччи в роли Мэрилин Торнхилл

Мисс Торнхилл — хозяйка общежития Уэнсдей и единственный нормальный сотрудник Невермор. Является также учителем ботаники.

Хантер Духан в роли Тайлера Галпина

Бариста Тайлер — один из “нормальных”. Испытывает романтические чувства к Уэнсдей. Хранит страшный секрет.

Его отец — Донован Галпин, которого играет Джейми МакШейн, является шерифом маленького городка, который испытывает усталость от детей Невермора и особую неприязнь к Уэнсдей и ее семье.

Рики Линдхоум в роли доктора Валери Кинботт

Психиатр в городе Иерихон.