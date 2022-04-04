Украинский телеведущий Даниэль Салем рассказал, что едва не погиб на передовой. Он вспомнил момент, когда был готов попрощаться с жизнью.

— Когда на нас пристреливался танк, нам просто повезло, что мы успели вовремя выйти из засады, сесть в машину, в которую уже попал осколок… Я уже зашел в Instagram, чтобы записать просто какое-то прощание или сказать, что я всех люблю, чтобы это видела потом моя дочка и гордилась мной. Мы ехали и все горело вокруг, — рассказал ведущий.

Несмотря на это, Салем отметил, что всегда старается мыслить позитивно, и визуализирует, как он возвращается домой.

Даниэль рассказал, что пошел в военкомат сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Случилось так, что он попал не в территориальную оборону, а в Нацгвардию.

— Мне сказали, что я буду полезен как врач… На передовую я еду с разведкой, и я ни капли не жалею. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы делаем то, чтобы страна могла дышать в будущем, — уверил ведущий.

Звезды украинского шоу-бизнеса всячески поддерживают народ и воинов ВСУ, некоторые встали на защиту страны. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Даниэль Салем