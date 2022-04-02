Известный украинский певец Макс Барских, который родом из Херсона, отправляется на обучение по военному делу.

Артист в военной форме записал обращение для своих поклонников в Instagram.

— С завтрашнего дня начинаю обучение. Кто мог подумать. Еще месяц назад единственное, что было в моих руках – это микрофон. Но сейчас время меняется, – заявил Барских.

Также он обратился к поклонникам с вопросом, как украины будут праздновать победу в войне с РФ.

– Скажите, как будем праздновать нашу победу? Какие у вас идеи? – отметил артист.

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