Известный украинский певец Макс Барских, который родом из Херсона, отправляется на обучение по военному делу.
Артист в военной форме записал обращение для своих поклонников в Instagram.
— С завтрашнего дня начинаю обучение. Кто мог подумать. Еще месяц назад единственное, что было в моих руках – это микрофон. Но сейчас время меняется, – заявил Барских.
Также он обратился к поклонникам с вопросом, как украины будут праздновать победу в войне с РФ.
– Скажите, как будем праздновать нашу победу? Какие у вас идеи? – отметил артист.
Что пишут пользователи:
- Война показала подлинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс – пример для других! – написал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
- Танцевать под твои песни с родными!
- Настоящий мужской поступок.
- Макс, обязательно ждем твоего выступления после нашей победы.
- Береги вас Боже, еще споем на вашем концерте.
- Праздновать на нашем Майдане под песню Буде весна.