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Поменял микрофон на оружие: Макс Барских готовится воевать против РФ

2 апреля 2022, 19:46
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Поменял микрофон на оружие: Макс Барских готовится воевать против РФ

Известный украинский певец Макс Барских, который родом из Херсона, отправляется на обучение по военному делу.

Артист в военной форме записал обращение для своих поклонников в Instagram.

— С завтрашнего дня начинаю обучение. Кто мог подумать. Еще месяц назад единственное, что было в моих руках – это микрофон. Но сейчас время меняется, – заявил Барских.

Также он обратился к поклонникам с вопросом, как украины будут праздновать победу в войне с РФ.

– Скажите, как будем праздновать нашу победу? Какие у вас идеи? – отметил артист.

Что пишут пользователи:

  • Война показала подлинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс – пример для других! – написал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
  • Танцевать под твои песни с родными!
  • Настоящий мужской поступок.
  • Макс, обязательно ждем твоего выступления после нашей победы.
  • Береги вас Боже, еще споем на вашем концерте.
  • Праздновать на нашем Майдане под песню Буде весна.

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Теги
Війна в Україні , Макс Барских
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