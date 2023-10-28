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На фронте погиб барабанщик панк-рок группы Сердечный приступ Михаил Балахтар

28 октября 2023, 17:48
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Михайло Балахтар

Барабанщик украинской панк-рок-группы Сердечный приступ Михаил Балахтар (Майкл) погиб, защищая Украину от российской агрессии. Об этом сообщили коллеги музыканта. Друзья вспоминают о нем, как о добром, открытом, целеустремленном и преданном парне.

— Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк-рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой… Нереальная потеря, с которой придется жить… Покойся с миром, Мишаня! Слава Герою! — говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

Друг военного Александр Романов отметил, что годы совместных выступлений с Михаилом были лучшим временем в его жизни.

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Михаил Балахтар пошел защищать Ураину в первые дни полномасштабного вторжения. У него осталась жена и ребенок. Майкл был одним из основателей группы Сердечный приступ. Панк-рок группа создана в 2004 году в Черновцах. За время своего существования команда выпустила три студийных альбома.

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Фото: группа Сердечный приступ

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