Лидер украинской рок-группы Пошлая Молли Кирилл Бледный (настоящее имя — Кирилл Тимошенко) посоветовал полякам учить русский язык и вступить в Российскую империю.

Однако после волны критики артист заявил, что его слова о языке были шуткой и “пародией на имперского россиянина”.

Что Кирилл Бледный сказал о польском языке

Лидер группы Пошлая Молли опубликовал видео, в котором нецензурно высказался о польском языке.

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Он посоветовал полякам выучить русский, а также вступить в Российскую империю, чтобы разговаривать на “нормальном языке”.

— Знаете, что меня бесит в Польше. Меня нах** раздражает польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом **банском языке. Типа, чуваки, просто выучите, **ядь, русский и говорите на нормальном нах** языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее. Как раньше. И говорите на нормальном, **ядь, языке, долбо**ы, — сказал Бледный.

Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом уебанском языке, когда есть русский язык. Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный из Польши о польском языке.

Zabierz tę sukę z Polski. pic.twitter.com/e5tm1ia2YX — Oles Filonenko ????????‍♂️ (@taxfreelt) November 6, 2023

Отметим, что в конце ноября и в декабре у группы Пошлая Молли запланированы концерты в городах Польши.

Однако после того, как видео Кирилла Бледного, разлетелось по сети, возмущенные поляки требуют отменить выступления коллектива.

Кирилл Бледный извинился за “острый юмор”

После волны критики как от поляков, так и от украинцев Кирилл Бледный заявил, что его слова о языке были “стебом” и “пародией” на россиян.

— Мне казалось, что этот прикол считывается вот так. Очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой. Это пародия на имперского русского. Я просто стебался. Наверное, юмор не для всех. Юмор некорректен в этой ситуации. Какая Российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор, — сказал Бледный.

Что известно о группе Пошлая Молли

Кирилл Бледный, который родом из Змиева (Харьковская область), основал группу Пошлая Молли в феврале 2016 года. Участники коллектива исполняют песни на русском языке.

До 24 февраля 2022 года они выступали в РФ и сотрудничали с российскими артистами. После полномасштабного вторжения коллектив отказался от работы в России и проводил благотворительные концерты в поддержку Украины.

Участники Пошлой Молли неоднократно выступали с украинским флагом на сцене, однако постов о войне на их страницах в социальных сетях нет.

Фото: Дмитрий Гончаренко