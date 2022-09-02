Американская певица Дженнифер Лопес поделилась подробностями второй свадьбы с актером Беном Аффлеком. Звезда призналась, что было немало переживаний, однако перед самим торжеством — уверенность и легкость.

В особенности все переживали из-за погоды, поскольку всю неделю до этого начинался дождь с грозой в то время, когда в субботу, 20 августа, должна была начаться церемония.

Более того, перед свадьбой влюбленные подхватили кишечный грипп, поэтому до церемонии пытались прийти в себя. Подробностями Дженнифер поделилась на своем сайте.

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— В 6:45, суббота, 20 августа, солнце вырвалось на свободу и бросило свои лучи, как маленькие бриллианты, танцующие над рекой за импровизированным алтарем на нашем заднем дворе. Когда он увидел, как я появляюсь наверху лестницы в тот момент, это имело абсолютный смысл, но в то же время казалось невероятно трудным поверить, что этот самый прекрасный сон реален, и все, что вы хотите — это никогда не просыпаться, — сказала Джей Ло.

Добавляет, что двадцать лет, между этими мечтами в юности и взрослым миром любви и семьи, которые они приняли в тот день, принесли больше этому браку, чем любой из них мог себе представить.

Вспомнила Лопес и момент, когда подходила к алтарю.