Певец Артем Пивоваров высказался об артистах-предателях, которые замалчивают полномасштабную войну в Украине. Также он рассказал, писали ли ему путинистки Регина Тодоренко или Елка, с которыми он когда-то работал.

Еще до полномасштабного вторжения Артем даже писал песни некоторым звездам из РФ, например, Филиппу Киркорову или Диме Билану. Но после 24 февраля 2022 Пивоваров четко обозначил свою позицию.

Певец не скрыл своего удивления в том, что ни Тодоренко, ни Елка не высказались о кровавых действиях президента России Владимира Путина, хотя они являются уроженками Украины.

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— Никто не писал за все это время, и я не удивлен. Эти люди, имеющие отношение к нашей стране, которые жили здесь, родились здесь, почему-то исчезли. Это говорит о том, что у этих людей больше минусов, чем плюсов. Но сейчас мы все исправим. Поэтому мы должны быть счастливыми, мы будем жить в сознательном обществе, — подчеркнул Пивоваров.

Сам же Артем весь этот год активно дает благотворительные концерты как в Европе, так и в Украине. Часть денег артист передает на армию. Так, например, самой дорогой покупкой стал мобильный госпиталь за $250 тыс. Помимо него исполнитель также купил множество авто для военных и других необходимых вещей, помогающих приблизить победу Украины.