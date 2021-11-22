Украинский шоумен и телеведущий Дмитрий Коляденко рассказал о скандалах с экс-возлюбленной, певицей Ириной Билык и признался, почему продал ее интимные фото. Также он вспомнил, как жил с бездомными под мостом.

Шесть раз Дмитрий делал Ирине предложения, однако замуж за него звезда не спешила. Коляденко признался, что был не подарком.

— Я резал ее картины, выкинул диван с 13 этажа, заклеил ей всю косметику. Я шел босиком по Киеву, жил под мостом с бомжами. Я хотел, чтобы она меня искала, переживала, — вспоминает шоумен.

После очередного скандала Ирина Билык окончательно выгнала Дмитрия из дома. В официальном браке они состояли три года — 2003-2006.

Коляденко долго не мог успокоится и на эмоциях продал интимные фото певицы желтому глянцу. Только спустя время, Дмитрий снова стал верить женщинам, в этом ему помогло его новое увлечение — карты Таро.

Сейчас с Ириной у них прекрасные дружеские отношения.

— Моя любимая клиентка Ирина Билык, когда приезжает ко мне в гости, мы тихонько идем делать ей расклады, — сказал Дмитрий.

Сейчас сердце шоумена свободно, однако он признался, что нагадал себе вторую половинку и ребенка.

В конце августа Ирина Билык рассказала о личной жизни. Певица заявила, что устала быть сильной женщиной, а также от нестабильности в личной жизни.

Исполнительница уверена, что у нее все еще впереди.