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Разъедает сердце и там, где болит душа: Тина Кароль об одиночестве

21 октября 2022, 11:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Разъедает сердце и там, где болит душа: Тина Кароль об одиночестве
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль призналась, как относится к чувству одиночества. Своими размышлениями артистка поделилась в Telegram, обнародовав также серию селфи.

Исполнительница отметила, что одиночество никогда не исчезает и сравнила его с кислотой.

— Разъедает твое сердце, мозг, желудок, и где там болит в груди, говорят, там живет душа. Одиночество это тень сознания! Надо понять одно, если ты поддаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, тебя стирает как личность, ты червь, — написала Тина Кароль.

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Добавляет, это чувство лучше всего сделать инструментом, ключом к творчеству, которое будет пронизано или протестом, или поиском света. Призывает сделать его стимулом к жажде желаемого результата.

—  Пусть болит, пусть ноет в груди — это страдание сознания, оно настоящее. Где настоящий ты. Пусть этот тайфун выбросит тебя в новое пространство, Где ты найдешь нового себя и поинтересуешься этим миром по-новому! Только через боль рождается объект! — подытожила певица.

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самотність Тина Кароль
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