Певица Тина Кароль призналась, как относится к чувству одиночества. Своими размышлениями артистка поделилась в Telegram, обнародовав также серию селфи.

Исполнительница отметила, что одиночество никогда не исчезает и сравнила его с кислотой.

— Разъедает твое сердце, мозг, желудок, и где там болит в груди, говорят, там живет душа. Одиночество это тень сознания! Надо понять одно, если ты поддаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, тебя стирает как личность, ты червь, — написала Тина Кароль.

Сейчас смотрят

Добавляет, это чувство лучше всего сделать инструментом, ключом к творчеству, которое будет пронизано или протестом, или поиском света. Призывает сделать его стимулом к жажде желаемого результата.