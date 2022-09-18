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Персони

С обручальным кольцом: Ани Лорак вернулась в Россию

18 сентября 2022, 17:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Предательница Ани Лорак засветилась в России после провального тура по Европе.

Певица попала в Instagram российской журналистки Алены Жигаловой. Свой же аккаунт артистка, замалчивающая войну в Украине, восстанавливать не спешит.

Очевидно, скоро выйдет новое интервью Ани Лорак. На видео журналистка называла ее дивой, а та улыбалась и кивала головой. Также на пальце у исполнительницы можно заметить обручальное кольцо.

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— Ну что, готовы к сенсации? Дива возвращается, — подписала ролик Жигалова.

Стоит отметить, что Ани Лорак не совсем свежо выглядит, а ее лицо слегка опухшее, внимание на что обратили пользователи сети.

  • С уколами красоты не стоит перебарщивать, скоро совсем не узнаем.
  • С обручальным кольцом!
  • Ее вообще не узнать. Долго пыталась понять, кто это.
  • Везде уже изгой!
  • Деньги закончились?
  • Для тура в Европе назвала себя украинской народной. Зачем нам такие?
  • Джокер.
  • Поправилась или что.
  • Нам таких див не надо. — Пишут в комментариях.

Напомним, недавно Ани Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей, анонсирую тур по Германии и Чехии.

Циничный поступок предательницы не понравился пользователям сети, поэтому они принялись бойкотировать концерты артистки за границей.

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