Предательница Ани Лорак засветилась в России после провального тура по Европе.
Певица попала в Instagram российской журналистки Алены Жигаловой. Свой же аккаунт артистка, замалчивающая войну в Украине, восстанавливать не спешит.
Очевидно, скоро выйдет новое интервью Ани Лорак. На видео журналистка называла ее дивой, а та улыбалась и кивала головой. Также на пальце у исполнительницы можно заметить обручальное кольцо.
— Ну что, готовы к сенсации? Дива возвращается, — подписала ролик Жигалова.
Стоит отметить, что Ани Лорак не совсем свежо выглядит, а ее лицо слегка опухшее, внимание на что обратили пользователи сети.
- С уколами красоты не стоит перебарщивать, скоро совсем не узнаем.
- С обручальным кольцом!
- Ее вообще не узнать. Долго пыталась понять, кто это.
- Везде уже изгой!
- Деньги закончились?
- Для тура в Европе назвала себя украинской народной. Зачем нам такие?
- Джокер.
- Поправилась или что.
- Нам таких див не надо. — Пишут в комментариях.
Напомним, недавно Ани Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей, анонсирую тур по Германии и Чехии.
Циничный поступок предательницы не понравился пользователям сети, поэтому они принялись бойкотировать концерты артистки за границей.