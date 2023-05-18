Кетрін Винник, Іванна Сахно та Андрій Шевченко одягнули вишиванки на честь свята. Цьому посприяла платформа United24, яка запускає новий проєкт на реконструкції однієї з українських шкіл.

Вишиванки для зірок відрізняються орнаментами, характерними для різних регіонів України – у їхньому створенні United24 допомогла компанія Etnodim.

Так, для французького сценариста Мішеля Хазанавічуса взяли орнамент із Волині, для астронавта Скотта Келлі – з вишитими зірками та небесними світилами. Кетрін Винник отримала вишиванку в стилі Галичини, звідки її бабуся і дідусь, а фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс приміряв сорочку з орнаментом, притаманним рушникам Східного Поділля, але з драконами. Кантрі-співак Бред Пейслі отримав сорочку з торочками в стилі творчості Олександра Саєнка. Шевченко – вишиванку з орнаментом Київського регіону із каштанами.

– У своїх колекціях ми поєднуємо традиційні орнаменти із символами новітньої України. Так давні українські традиції набувають нового звучання. Нам було цінно долучитися до створення вишиванок для людей, які підтримують Україну в найважчий час у її історії. Тепер ці вишиті сорочки поїдуть у різні країни: від Франції до Канади, від США до Англії, – заявили в Etnodim.

Кетрін Винник, Іванна Сахно та Андрій Шевченко одягли вишиванки, які будуть доступні в ще одному екземплярі – їх можна отримати за донат. Купити ж неможливо. Потрібно зробити пожертву від $24 на відновлення школи в селі Бузова Київської області. Збір триває 18 травня до 1 червня, а кількість донатів не обмежена. Що більше пожертв, то більше шансів.

Платформа продовжує робити все для відновлення України навіть в умовах війни – нещодавно Барбара Стрейзанд пожертвувала $240 тис. на медичну допомогу країні в межах United24. Це було зроблено на тлі річниці платформи.