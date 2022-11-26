Певица Оля Полякова эмоционально пригрозила россиянам жестокой расплатой за убийства украинцев. Артистка прочитала стих Петра Маги, который стоит на защите нашей страны, посвященный погибшему от российской ракеты в Вольнянске двухдневному новорожденному.

Соответствующее видео исполнительница обнародовала в Instagram. Также Полякова добавила, что российская армия продолжает воевать с мирным населением Украины, отметив, что оккупанты не боятся Бога.

— Пусть боятся каждого украинца! Мы будем мстить им! Пусть боятся каждый день, ходят и оборачиваются, ложатся спать и боятся не проснуться! Все мы будем мстить вам, черти проклятые, — написала Оля под видео.

Поклонники Ольги солидарны с ней, поэтому отмечают, что россиянам обязательно все вернется.

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23 ноября РФ обстреляла город Вольнянск на Запорожье. Вражеская ракета попала в родильное отделение больницы и убила новорожденного ребенка.