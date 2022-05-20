Английский певец Эд Ширан во второй раз стал отцом. Супруга Черри родила артисту дочь.
Радостной новостью Ширан поделился в своем Instagram, обнародовав трогательное фото. На снимке запечатлены детские пинетки белого цвета.
— Хотел дать вам знать, что мы стали родителями еще одной замечательной дочери. Мы все просто влюблены в малышку и невероятно счастливы, что теперь нас четверо в семье, — написал Ширан.
Пользователи сети разделили счастье с Эдом и бросились поздравлять пару.
- Поздравляю Эд! Не могу дождаться музыки, которую ты напишешь, вдохновленный этим событием!
- Поздравляем Эда и Черри! Так счастлива, что у вас появился еще один малыш!
- Поздравляем! Вы, ребята, заслуживаете лучшего. Посылаю самые лучшие пожелания вашей семье, Эд.
- Это потрясающе, так рад за тебя. Всегда говорил, что ты будешь отличным отцом.
- Надеюсь, у вас обоих не будет слишком много бессонных ночей. — Пишут в комментариях Ширана.
Эд и Черри узаконили свои отношения в 2019 году. В 2020 они впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, лицо которой они до сих пор не показывают общественности.
Несмотря на то, что за первой беременностью Черри поклонники следили с интересом, то на этот раз они держали все в тайне.