Английский певец Эд Ширан во второй раз стал отцом. Супруга Черри родила артисту дочь.

Радостной новостью Ширан поделился в своем Instagram, обнародовав трогательное фото. На снимке запечатлены детские пинетки белого цвета.

— Хотел дать вам знать, что мы стали родителями еще одной замечательной дочери. Мы все просто влюблены в малышку и невероятно счастливы, что теперь нас четверо в семье, — написал Ширан.

Пользователи сети разделили счастье с Эдом и бросились поздравлять пару.

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Поздравляю Эд! Не могу дождаться музыки, которую ты напишешь, вдохновленный этим событием!

Поздравляем Эда и Черри! Так счастлива, что у вас появился еще один малыш!

Поздравляем! Вы, ребята, заслуживаете лучшего. Посылаю самые лучшие пожелания вашей семье, Эд.

Это потрясающе, так рад за тебя. Всегда говорил, что ты будешь отличным отцом.

Надеюсь, у вас обоих не будет слишком много бессонных ночей. — Пишут в комментариях Ширана.

Эд и Черри узаконили свои отношения в 2019 году. В 2020 они впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, лицо которой они до сих пор не показывают общественности.

Несмотря на то, что за первой беременностью Черри поклонники следили с интересом, то на этот раз они держали все в тайне.